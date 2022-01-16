فيفي عبده تطالب البنات والنساء بتجميد البويضات

ابو ظبي - احمد الجزار - شجعت الفنانة فيفي عبده، متابعاتها على تجميد البويضات، مشيرة إلى أنها فرصة لا تقدر بثمن للإنجاب مرة أخرى.

وكتبت فيفي عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام: نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق متصل، حرص العديد من الفنانين على توعية وتشجيع متابعيهم بتجميد البويضات، ومن بينهم الفنانة مايا دياب والتي أعلنت في أحد البرامج التلفزيونية أنها بالفعل جمدت بويضاتها، موضحة أنها تعطي فرصة لروح لتحيا من جديد بعد موتها.

ودعمت كل من أمينة خليل، سوزان نجم الدين، وأروى جودة فكرة تجميد البويضات.

آخر أعمال فيفي عبده

والجدير بالذكر، آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل مملكة الغجر، من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف محمد الغيطي، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين، من بينهم فيفي عبده، حرية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، ميار الغيطي، وسناء شافع.

جلسات فيفي عبده

وعلى جانب آخر، أثارت فيفي عبده الجدل مؤخرا بعد إعلانها عن جلسات للتصوير معها بمبالغ كبيرة، حيث وصلت لأكثر من 1100 درهم إماراتي، وقسمت فيفي عبده الجلسات إلى فئات، ومنها فئة البلاتينيوم، والفئة الذهبية، وذلك في منتجع في أبو ظبي ولكن فيفي أعلنت عن تأجيل الجلسات بسبب انشغالها في مصر.

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