تامر حسين يغني ”انت الحظ” مع عمرو دياب من حفل دبي

نشر الشاعر تامر حسين، فيديو عبر حسابه على فيسبوك مع الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي وهم يغنون "أنت الحظ".
وكتب حسين": حفلة جامدة مع الأسطورة عمرو دياب الذوق كله وملك الإستيدج اللى مروقها عليها".
أحيا المطرب عمرو دياب حفلا ، أمس في دبي وسط حضور جماهيري كبير، وحرص على التواصل معه الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والموزع نادر حمدي.
قدم عمرو دياب عددا من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره منها، مابينا ميعاد، راجعين، وغيرها.
وحرص تامر حسين على مشاركة جمهوره بصورة له من الحفل عبر حسابه على فيسبوك وكتب": حفلة جامدة مع الأسطورة عمرو دياب الذوق كله وملك الإستيدج اللى مروقها عليها".
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