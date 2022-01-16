أول فبراير.. أم كلثوم تقدم ”أنت عمرى و أقولك إيه” بساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل بقاعة الحكمة، علي أن تكون الأولي في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
وتقدم أم كلثوم خلال الحفل أغنيتين من أجمل الأغاني التي غنتها هم "أنت عمرى" و"أقولك إيه "، ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
يذكر أن أغنية أنت عمري تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب، وسميت هذه الأغنية لقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، أما أغنية أقولك إيه ألفها عبد الفتاح مصطفي، ولحنها رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 1965.
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