سينتيا خليفة تشارك متابعيها صورا بعد العودة من لبنان

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سينتيا خليفة في الصور بإطلالة جذابة، و علقت قائلة:" back to c town egypt..l love you egypt “

وتشارك سينتيا خليفة في مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، وهدى المفتى، وأحمد مالك، وويجز، ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا بأنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، والدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة