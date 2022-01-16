قرار جديد من والد ياسمين صبرى.. تعرف على التفاصيل

قرر الدكتور أشرف صبرى ، والد الفنانة ياسمين صبرى ، أن يحذف تعليقه الذى يهاجم فيه ابنته بعد تصريحاتها المثيرة للجدل من وجهة نظره.

وأثارت الفنانة ياسمين صبرى ، حالة من الجدل الواسع لتتجدد أزمتها مرة أخرى مع والدها، والذى فتح النار عليها بعد عدد من التصريحات المثيرة.

وشاركت ياسمين صبري ، فى دردشة عبر تويتر من خلال Space ، أطلقها الكاتب تامر عبده أمين ، ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز تصريحات ياسمين صبرى.

قالت ياسمين صبرى : الكون ده عبارة عن مينيو ، وأنت اللي بتختار لنفسك ومحدش بيفرض عليك حاجة، فكر بنفسك واحسبها ثم توكل على الله واختار، أنت لما بتحب حاجة الكون كله بيتسخر لك، وكل حاجة بتحبك لما أنت تبدأ تحب نفسك الأول.

وأضافت ياسمين صبرى : لما تطلب من ربنا الكبير اطلب كتير، احنا نستاهل نكون في مكان أفضل، ونستحق كل حاجة حلوة في الدنيا، طبعًا لازم نسعى ونحلم، لأن اللي مبيحلمش دا شخص ميت.

وأوضحت ياسمين صبرى : كنت طفلة لا أملك كل ما أحلم به، كنت بتمنى أملك ملابس وأحذية جميلة، وقتها تخيلت ودربت عقلي الباطن على التخيل ده دون أن أدري، وعندما كبرت الأمر تطور معي وأصبحت بدرب نفسي على تخيل أحلامي وطموحاتي الأكبر.

وأضافت ياسمين صبرى : كنت أنتمى للطبقة متوسطة ، وقد درست فى فترة من حياتى فى إحدى المدارس الحكومية ، وكنت أذهب إلى تمرين السباحة مشياً على الأقدام، وحينها كنت أتخيل أننى أملك أجمل الأشياء فى الدنيا، سواء من ملابس أو شقة فاخرة أو سيارة.

وتحدثت ياسمين صبرى : كل مرحلة هتوصل لها هيكبر حلمك معاك، أحببت نفسي جدًا، ولهذا مختلطش بأشخاص ملهمش لازمة، كنت بشوف أني أستحق الأفضل، وأقول كيف أسعى للأفضل وأنا بورط نفسي في أشياء بتهين نفسي وتقلل من شأنها.

وتسببت تصريحات ياسمين صبرى، فى إثارة غضب والدها الدكتور أشرف صبرى ، وكتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" قائلاً: "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وإنها وصلت بمجهودها! هو الكذب في حد يوصل للدرجة دي؟ أنا أفهم الكذب لما تبقي غلبانة وتكذبي".

وأضاف والد ياسمين صبرى : " قول أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة فلبينية بتلبس من باريس لأني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة الـ EGC أرقي مدارس إسكندرية في وقتها".

و استكمل والد ياسمين صبرى : " وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ، ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت روحي، ويا دوب تنجح بالعافية بخمسن في المية ، وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية".

وتابع والد ياسمين صبرى : شهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور.. تطلع تدعي إنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده، وبتكدبي ليه؟.. حتاخدي نشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي ايه ، غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك.. حتي اخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من آخر الدنيا عشانك! ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده ، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله.

ولم يكن هذا الصدام الأول بين ياسمين صبرى ، ووالدها الدكتور أشرف صبرى، حيث حدث من قبل عندما حسمت ياسمين صبري الجدل الذي دار حول غيابها عن زفاف شقيقها، وفق ما أعلنه والدها وتسبب في تصدر أخبار عائلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين صبري ، في إحدى اللقاءات الإعلامية حينما سئلت عن علاقتها بأسرتها:" أمي هي كل حاجة في حياتي.. سافرت خارج مصر بعدما انفصلت عن والدي، وأنا في طفلة عندي سنتين".

واستطردت ياسمين صبري: "مشفتش طول حياتي غير أمي ووالديها جدي وجدتي.. أما الوالد فمفيش علاقة".

وأكدت ياسمين صبري ، على أن انفصال والديها ليس سبب بعدها عن أبيها قائلة: " في ناس تختار تحمل المسئولية وناس تختار نفسها والانفصال مش معناه إن العائلة تتفكك".

وعاد والد الفنانة ياسمين صبرى ، وفتح النار مجددا على ابنته بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل فى الفترة الماضية، التى كشفت فيه عن توتر العلاقة بينها وبين والدها الدكتور أشرف صبرى.

وقرر والد ياسمين صبرى ، أن يخرج عن صمته ويهاجمها عبر السوشيال ميديا ، وقال خلال مداخلة تليفونية له مع برنامج “ET بالعربى”: لم أكن أتخيل يوما أن تهاجمنى ابنتى ياسمين صبرى بهذا الشكل غير اللائق وهو ما أحزننى كثيرا أتصور أن هناك خللا نفسيا حدث وأثر على شخصياتها وأفعالها ودفعها إلى نسيان كل ما كان يربطنى بها حتى فترة عيشتها معى.

وأضاف والد ياسمين صبرى “أشرف صبرى” : كنت سافرت إلى فرنسا لمدة 4 سنوات وبعدها عدت إلى مصر وكانت ياسمين صبرى تعيش معى ، وتركت لها مفتاح المنزل وهو أكبر دليل على أن تواجدها معى لفترة طويلة ، وكنت طوال سفرى أرسل إلى والدتها كل ما يحتاجونه من مصروفات دراسية وغيرها.

وأوضح والد ياسمين صبرى : ما قالته ياسمين فى البرنامج من تصريحات مسيئة لى فإننى سأقاضيها بداعى السب والقذف، وكان الخلاف بدأ بيننا بعد طلاقها من زوجها الأول ، وهو الأمر الذى لم أكن على علم به وهو أمر أزعجنى وأغضبنى كثيرا، فضلا عن أننى كنت قبل زواجها رافضا تماما احترافها التمثيل ، ولكن بعد زواجها دخلت عالم التمثيل ، وقدمت عددا من الأعمال الدرامية منها "جبل الحلال".