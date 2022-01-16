الخميس المقبل.. أصالة وأولادها فى ضيافة معكم مع منى الشاذلي

تحل الفنانة أصالة وأولادها ضيوفا على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلى يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة cbc.
ويضم الجزء الثانى من الحلقة انضمام الفنان أحمد سعد، ومن المقرر أن يقدما العديد من الأغاني سويًا، كما تتضمن الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وأحمد سعد، اللذان تربطهما صداقة قوية، ويتحديان بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات .
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