روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- لأغنية عين القلب، التي تجمع الفنان عاصي الحلاني والفنانة ديانا حداد. ولم تكشف شركة روتانا تفاصيل أغنية عين القلب، وموعد طرحها للجمهور، لتشوقه للأغنية قبل طرحها رسميا، ليتساءل جمهور عاصي الحلاني وديانا حداد عن الموعد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصي الحلاني وديانا حداد يجتمعان في أغنية جديدة قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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