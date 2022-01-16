كشف المطرب الشاب أحمد كامل عن جزء من أغنيته الجديدة والتي جاءت بعنوان "لعبتك" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. ونشر "كامل" مقطع فيديو من جزء أغنيته الجديدة "لعبتك" من خلال خاصية "ستوري" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وكان أحمد كامل طرح أغنية على عيني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت ردود فعل إيجابية من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد كامل يطرح أغنية جديدة ”لعبتك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.