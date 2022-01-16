روجينا تكشف حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بـ كورونا

كشفت الفنانة روجينا تطورات حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا،وطالبت الدعاء لهم من خلال ستورى عبر حسابها بالإنستجرام. وكتبت روجينا:" اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب واللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك". طمأن الفنان أشرف زكي جمهوره بعد إصابة ابنتيه بفيروس كورونا، مؤكدا في تصريحات لـ صدى البلد أن نتيجة المسحة الخاصة به وبزوجته الفنانة روجينا سلبية. وأعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا من خلال حسابها على فيسبوك. وكتبت:"الحمدلله مايا ومريم ايجابى كورنا قدر الله وما شاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللى خالطهم يتطمن على نفسه.. ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتى وكل مريض".

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