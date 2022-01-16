غادة رجب تدافع عن الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي: تعافيت على يده ويوجه حملة تشهير غير مبررة

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد الهجوم الشديد الذي تلقاه الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، واتهمه تدهور حالته والتسبب في وفاته، قالت المطربة غادة رجب خلال أحد المكالمات الهاتفية أنها خضعت لنفس العلاج مع نفس الطبيب وتعافت من الفيروس.

أكدت المطربة غادة رجب قائلة : “شهادة حق أمام الله”، أنها هي وزوجها قد أصابهم الكورونا، وهم وعائلاتهم بالكامل خضعوا لنفس العلاج على يد نفس الطبيب، وتعافوا من الكورونا تماماً، وقالت أن الحملة الموجهة ضد الطبيب هي نوع من التشهير الغير مبرر.

حيث قالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” كلام الناس” على قناة MBC، أن الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي يعتبر من أشهر الأطباء المخلصين إلى مهنتهم، فهو الآن يتعرض لحملة تشهير كبيرة وغير مبررة وأنها خرجت لتقول شهادة حق أمام الله عز وجل.

حيث أضافت ” أنها أصيبت بفيروس كورونا هي وزوجها الشاعر عبدالله حسن، وتم علاجهما من خلال تناول علاج سوفالدي، وهو مصرح به من قبل وزارة الصحة والسكان، ومتواجد في الصيدليات، وغير مصنف بخطورته كما أشيع عنه، وأنهم تناولوا هذا العقار بناءً على أنه مضاد للفيروسات وقد ساعد بالفعل في تقليل حدة الأعراض التي ظهرت عليهما أثناء الإصابة بفيروس كورونا“.

وأكدت على أن والدها ووالدتها تم علاجهم عن طريق نفس الدواء والذي يتضمن وجود عقار “سوفالدي”، ولم يصبهم أي ضرر أو لا توجد أي مضاعفات حدثت لهم بالرغم من كبر سنهم، وأن هناك عدد كبير من الفنانين من تم علاجهم من قبل هذا الطبيب.