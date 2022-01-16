مدير أعمال عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالته الصحية

غادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستشفى العجوزة، أمس، عقب تحسن حالته الصحية بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة له برفقة والده وعلق عليها قائلا: "الحمد لله بابا خرج من المستشفي وشكرًا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة علي خير".

وأكد عبد اللطيف يوسف مدير أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لـ “فيتو” تحسن حالة الفنان الكبير قائلًا: الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة وحالته الصحية في تحسن بشكل كبير، ووضعه الصحي حاليًا أفضل من السابق.

على الجانب الآخر، كان أحد المقربين من الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قال أنه يتنفس بشكل طبيعي، من خلال وضعه على ماسك "البالون" الخاص بالتنفس فقط، ولم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي كما ردد البعض.

وأكد المصدر أن نسبة تشبع الأكسجين وصلت لـ 75% بدون ماسك التنفس، وبالقناع وصل إلى 94% مما يؤكد أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير.

وكان أحمد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كشف تفاصيل تعرض والده لوعكة صحية ما أدى لتعرضه لكسر ترتب عليه إجراء عملية جراحية.

وفي مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده سقط خلال تواجده في المستشفى على الأرض، ما أدى إلى حدوث شرخ في مفصل الحوض أعلى الرجل اليسرى.

وأضاف أن والده عانى من تعب لمدة أسبوع قبل أن يكتشفوا ذلك، حيث أجرى عملية جراحية، وتم تركيب مسمارين له، مشيرًا إلى أن والده رفض الإعلان عن حالته الصحية لأنه يفضل الخصوصية بشكل كبير لدرجة أنه لا يعلن عن أي شيء يحدث له.