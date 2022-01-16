ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر الانستجرام

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وظهرت ديميت أوزديمير، في الصورة بإطلالة كاجول حيث ارتدت جاكت جينز باللون الأزرق ، مما أثار إعجاب متابعيها.
يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، والذي انتهى عرض الموسم الثاني منه، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلى أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.
ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتيهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.
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