طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مهمة مش مهمة”، الأفيش الرسمى للفيلم تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيلم “مهمة مش مهمة” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول شاب سعودي يدعى "عيضة" ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم يسعى لتحقيقه.
فيلم “مهمة مش مهمة” يقوم ببطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، كارولين عزمي، أحمد فتحي، هيا فياض، ومن إخراج أيمن العلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح الأفيش الرسمى لفيلم ”مهمة مش مهمة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.