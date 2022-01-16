طرح الأفيش الرسمى لفيلم ”مهمة مش مهمة”

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مهمة مش مهمة”، الأفيش الرسمى للفيلم تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم “مهمة مش مهمة” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول شاب سعودي يدعى "عيضة" ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم يسعى لتحقيقه.

فيلم “مهمة مش مهمة” يقوم ببطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، كارولين عزمي، أحمد فتحي، هيا فياض، ومن إخراج أيمن العلي.