ابو ظبي - احمد الجزار - ينتظر الجمهور عرض الموسم الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي ارتبط به على مدار السنوات الماضية. ويعرض المسلسل ابتداء من 22 يناير الجاري، في تمام الثامنة مساء. وبدأت قناة dmc الترويج للمسلسل من خلال أغنية “راجعين” للفنان مدحت صالح، والذي قدم أغاني الأجزاء السابقة للمسلسل، ومن كلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز. والجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام ومدحت صالح ونرمين الفقي وصفاء الطوخي ومحمود حجازي وميدو عادل وولاء الشريف وكارولين عزمي ورانيا فريد شوقي وأماني كمال ووفاء صادق ونور محمود. يذكر أن الجزء الأول والثاني من مسلسل “أبو العروسة” حققا نجاحا كبيرا وتفاعل معهما الجمهور بسبب طبيعة العمل التي تدور حول الأسرة المصرية والمشكلات التي تتعرض لها. اقرأ أيضا والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي غادة رجب تدافع عن الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي: تعافيت على يده ويوجه حملة تشهير غير مبررة فيفي عبده تطالب البنات والنساء بتجميد البويضات أصيب بالسرطان 3 مرات وفقد الرئة اليمنى..صبري عبد المنعم يروي معاناته مع المرض (فيديو) شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد عرض أولى حلقات الموسم الثالث من “أبو العروسة” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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