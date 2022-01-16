غدا.. نادي سينما المرأة يعرض 4 أفلام قصيرة بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الاثنين، "نادي سينما المرأة"، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

يعرض النادي هذا الشهر مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة للمخرج هشام علي عبد الخالق هي: "لحظة صدق"، "العزلة مسرحية من فصل واحد"، "في هذا الركن الصغير"، كما يُعرض الفيلم التسجيلي "تالت أيام العيد" من إخراج أحمد زعلوك.

يعقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع أيضا على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.