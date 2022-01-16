بسمة طبيبة نفسية في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية واللي ما يشتري يتفرج

انطلقت أمس السبت أولى حلقات مسلسل “نصيبي وقسمتك” بحكاية “اللي ما يشتري يتفرج”، وتظهر بسمة خلال أحداث الحكاية التي تدور في 5 حلقات بشخصية الدكتورة سونيا، وهي طبيبة نفسية أصولها يونانية، تعيش مع زوجها دكتور التسويق الشهير والذي يجسد شخصيته الفنان إيهاب فهمي.

سونيا لديها ابنتين هما دارا وسيلين، وتعيش حياة هادئة ومستقرة اللهم إلا من بعض الغيرة التي يعاني منها زوجها والتي تؤثر على عملها، ولكن سونيا تتغاضي في سبيل استقرار أسرتها ولأن زوجها يغلف غيرته في صورة الحب، ولكنها تكتشف في الأخير أن زوجها رجل متحرش بعد أن فضحته فتاة بالدلائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد العرض

وتُعرض حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل نصيبي وقسمتك عبر قناة ON، وذلك في تمام الثامنة مساءً، وحلقاتها ممتدة من السبت للأربعاء والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة الثانية صباحًا أما الإعادة الثانية فستكون في تمام الواحدة ظهرًا، والعرض الأول عبر قناة أون دراما سيكون في تمام الساعة العاشرة والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا أما الإعادة الثانية فستكون في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في الرابعة عصرًا كما تُعرض الحكاية كذلك على منصة «Watch It».

بدء العرض

انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت ١٥ يناير الجاري، ثامن حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والتي حملت اسم "اللى ما يشترى يتفرج" وذلك عبر قناة ON، وتم إطلاق البوسترات الرسمية للحكاية والتي يظهر فيها النجوم المشاركين في حكاية واللي ما يشتري يتفرج.

الأبطال

يقوم للطولة الحكاية الثامنة من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع والتي تحمل اسم "واللي ما يشتري يتفرج" مجموعة من الفنانين أبرزهم بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، ندا عادل، ياسمين البشبيشى، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين الشباب.، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وعرضت قناة ON حتى الآن 7 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك

كما عرض أيضًا حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وبسمة داود.

و"أنسى روحي وياك" بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار، و"اعمل نفسك ميت" بطولة مى سليم وحازم سمير وميدو عادل وليلى حسين ومحمد مهران وإخراج محمد الخبيرى.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" فى سبتمبر 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية في 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلف فى كل حكاية، مع تناول العمل قصص متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.