وفاة الإعلامية آمال مكاوي رئيس القناة الأولى سابقًا

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن وفاة الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي، مؤسسة البرامج التعليمية ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري سابقًا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نعى الليثي، الإعلامية الراحلة، قائلا: «أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتليفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

والإعلامية الراحلة، مذيعة وصحفية، تخرجت في كلية الحقوق، وحصلت على دبلومة في معهد الإذاعة ودبلوم في الإخراج، وتولت رئاسة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.