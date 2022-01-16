الأمير هاري يقاضي الشرطة البريطانية لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم الأحد أن الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد الشرطة ووزارة الداخلية، بسبب قرارها بوقف حمايتهم وعدم توفير الأمن لهم خلال زيارتهم للمملكة المتحدة.

كشف الأمير هاري عن قراره باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحكومة البريطانية بسبب قرارها وقف الأمن الخاص به هو عائلته أثناء زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث كشف صحيفة ” ديلي ميل البريطانية على نيتهم مراجعة القضاء في حال لم يتم توفير الأمن الخاص بالأمير هاري وزوجته أثناء تواجدهم في بريطانيا.

حيث وردت مجموعة من التسريبات في إحدى الصحف البريطانية، والتي جاء الرد عليها من خلال المتحدث القانوني باسم دوق ساسكس، 37 عاماً، يوم السبت، حيث قال أنه من الضروري إصدار بيان يتم التوضيح فيه كافة الحقائق ومن أبرزها، منشدات الأمير “هاري” بشأن توفير الأمن له ولعائلته.

وبعد أن يتم إجراء مراجعة قضائية والتي تم تقديمها في سبتمبر، حيث قام كلًا من دوق ودوقة ساسكس بتمويل شخصي لفريق أمني خاص لعائلتهما، وبالرغم من هذا لا يمكن للأمن أن يقوم بحمايتهم مثلما تقوم الشرطة البريطانية لهم، فهي توفر الحماية اللازمة أثناء تواجدهم في المملكة، ومع غياب هذا النوع من الحماية، فإن الأمير هاري وعائلته لن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم مرة أخرى.

الأمير هاري يسعى لضمان أمن وسلامة عائلته

منذ اللحظة التي أعلن فيها كلًا من الأمير هاري وميجان عن تخليهم كعضوين مهمين في العائلة المالكة عام 2020، فقد فقدا كلًا منهم الحماية الخاصة به من قبل الشرطة البريطانية، والتي هي ممولة من دافعي الضرائب، حيث قام الأمير هاري بعرض دفع مبلغ مالي شخصيًا من أجل حماية الأمن البريطاني له ولعائلته في يناير خلال زيارته هذا العام إلى ساندرينجهام.

وفقاً للبيان الذي جاء في بعض الصحف أنه تم رفض هذا العرض حيث قال المتحدث باسم الدوق أنه مازال مصمم على تغطية كافة التكاليف الخاصة بالأمن وعدم فرضها على دافعي الضرائب البريطاني، وتابع البيان: “كان هدف الأمير “هاري” بسيطًاً- ضمان سلامة نفسه وعائلته أثناء وجوده في المملكة المتحدة حتى يتمكن أطفاله من معرفة وطنهم“.

أخر زيارة للأمير هاري للمملكة المتحدة

كشفت الصحف البريطانية أن الأمير هاري قد قام برحلة مؤخرًا إلى المملكة المتحدة في يوليو الماضي من أجل الكشف عن تمثال تكريم والدته الراحلة الأميرة “ديانا”، وخلال الزيارة تعرض الأمن الخاص به للخطر، وذلك بسبب غياب الأمن والحماية التي توفرها الشرطة له أثناء مغادرته مناسبة خيرية. ووفقا لصحيفة The Guardian، حيث قام المصورون بمطاردة سيارته بعد خروجه.