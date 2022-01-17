إلهام شاهين عن وائل الإبراشي: شهيد الواجب وربنا يبتلي اللي يشمت فيه بأكتر من مرض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور عزاء الإعلامي الراحل وائل الابراشي والذي أقامته مؤسسة “روزاليوسف” له

عبرت إلهام عن حزنها بسبب رحيل وائل الابراشي وقامت بنعيه ووصفته بأنه نموذج للكاتب والإعلامي المتفرد ذو الشخصية الجريئة

كما قالت في لقاء لها مع جريدة الأهرام أنه فارس الكلمة وشهيد الواجب.

وتابعت قائلة “كان بيقعد 5 ساعات على الهوا وعنده مادة ولما بيجيب الطرف والطرف الآخر كان علشان نفهم”.

وردت على الشامتين في موته قائلة “اعوذ بالله الشماتة في الموت شيء حقير واقول لهم ربنا يبتليهم بأكثر من المرض”.

يشار إلي أن عددا كبيرا من الصحفيين والعاملين بمؤسسة “روزاليوسف” حرصوا على حضور العزاء ومن بينهم الفنانة وفاء عامر، الناقد طارق الشناوي، الإعلامية سهير جودة وغيرهم.

الجدير بالذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، وغاب منذ ذلك التاريخ عن برنامجه “التاسعة” ليتوفى في التاسع من يناير 2022.

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