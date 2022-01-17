رسالة دنيا وإيمي لوالدتيهما النجمة دلال عبدالعزيز في عيد ميلادها

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرص كلا من دنيا وإيمي على توجيه رسالة لوالدتيهما النجمة دلال عبدالعزيز في عيد ميلادها الذي يحل اليوم الاثنين 17 يناير.
وقامت كلا منهما بتويه رسالة مؤثرة خاصة أن هذا العام يشهد ذكرى عيد ميلاد والدتيهما الأولى بعد أن رحلت العام الماضي.
ونشرت إيمي صورة تجمعها مع والدتها وشقيقتها على حسابها بموقع انستجرام.
وعلقت إيمي على الصورة وقالت ” مامي يا احلى ذكرى في حياتي ، يارب في الجنه و نعيمها و اشوفك هناك انتي و بابي حبيبي يارب”
وتابعت “ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا”.
بينما نشرت دنيا صورة والدتها، وعلقت عليها قائلة: “الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل و أعظم و أحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي انت و بابي علي خير و يا رب تكوني مرتاحة و سعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس… عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي”.
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يذكر أن دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي.
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