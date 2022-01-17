يوسف الحسيني يعلن إصابته بـ متحور أوميكرون على الهواء

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تغيبه أمس عن تقديم حلقة برنامجه كان لظروف صحية، متابعًا: غالبًا أنا مصاب بمتحور أوميكرون.

وقال الحسيني، خلال برنامجه التاسعة، المُذاع عبر فضائية الأولى، مساء اليوم الأحد: من غير ما يكون عندنا قلق أنا غالبا عندي أوميكرون، عشان كده مقدرتش أحضر حلقة البرنامج أمس.

وأشار مقدم برنامج التاسعة: أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الاستوديو الذي بدأ فيه هذا البرنامج.

ونعى الإعلامي يوسف الحسيني، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، قائلًا: أنا حرصت عقب عودتى من شرم الشيخ الخروج بالبرنامج من أجل وائل الإبراشي.. وأنا امبارح لم أستطيع أن أقدم الحلقة.. غالبًا عندى أوميكرون بس مش دى القصة.. أنا جاي النهاردة مخصوص عشان يبقا فيه تأبين مخصوص للأستاذ وائل الإبراشي الله يرحمه من جوه الاستديو اللي بدأ فيه هذا البرنامج التاسعة.

وتمنى الإعلامي يوسف الحسيني، أن يستطيع الوفاء بحق الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الأستاذ والمعلم والصديق، وتابع: علينا أن نقرأ الفاتحة على روحه، وعلى الإخوة المسيحيين الدعاء له.

وشدد الإعلامي يوسف الحسيني، على أن الراحل وائل الإبراشي كان خدوم وسعى فى الخير للجميع ودعم وساند الكثيرين، متابعًا: كان الراحل امبراطور التحقيقات يشاء الله الله عز وجل أن تتحول جنازته إلى تحقيق صحفي.

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