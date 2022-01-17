لن تصدق ماذا فعلت الجماهير المصرية بالمخرج خالد يوسف في الشارع بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية ( اتفرج صور )

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر المخرج السينمائي المصري خالد يوسف، لأول مرة في مصر بعد عودته من الخارج لحضور جنازة شقيقه، صلاح يوسف، الذي توفي ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان خالد يوسف أعلن إصابته هو الآخر بكورونا يوم 31 يناير الماضي، وفي منتصف فبراير أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه صلاح بالفيروس، وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وكان مصدر مقرب من المخرج خالد يوسف، كشف تحدثت لمواقع اخبارية مصرية ، أنه يستعد للعودة إلى مصر بعد غياب دام أكثر من عامين قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي وابنتهما.

وأشار المصدر، إلى أن يوسف غير مطلوب على ذمة أي قضايا قضائية، ومن حقه العودة إلى وطنه في أي وقت، مضيفا أن خالد لم ينقطع يوما عن قضايا وطنه، وأنه قضى الأشهر الأخيرة في التجهيز لأكثر من مشروع سينمائي، ليستأنف نشاطه الفني عقب عودته.

وبالرغم من فضيحة خالد يوسف التي انتشرات على السوشيال ميديا إلا أن الجمهور المصري وكما هو طبعه المسامح فقد احسن استقباله وتلقاه بالاحضان كما تبين الصور المرفقة .

المصدر: وسائل إعلام مصرية