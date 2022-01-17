24 يناير.. وائل الفشني يحيي حفلاً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يحيي الفنان وائل الفشني حفلاً غنائيًا يوم الإثنين الموافق 24 يناير الجاري، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية، ويقدم وائل الفشني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره ويحرص علي سماعها، وستقام الحفل مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

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