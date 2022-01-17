27 يناير.. علي الهلباوي يحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى، حفلًا غنائيًا بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح ساقية الصاوى يوم 27 يناير الحالى، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

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