وفاة الرسام اليوناني الشهير أليكوس فاسيانوس عن 86 عاما

تُوفي أليكوس فاسيانوس أحد أهم الرسَّامين اليونانيين المعاصرين في منزله بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 سنة.

ووُلد فاسيانوس في أثينا في 16 ديسمبر 1935، ودرس الكمان في معهد أثينا للرسم، والرسم في مدرسة أثينا للفنون الجميلة من 1955 حتى 1960.

وبعد وقت قصير من معرضه الأول في أوائل الستينيات، ذهب إلى باريس في منحة حكومية فرنسية لدراسة الطباعة الحجرية في مدرسة الفنون الجميلة، وانتهى به الأمر بالبقاء في باريس لمدة 35 عامًا.

على الرغم من أن بعض لوحاته، وخاصة اللوحات الأولى، كانت بأسلوب معاصر، إلا أنه استوحى في الغالب من الفن الشعبي اليوناني والأساطير اليونانية القديمة.

كما استوحى أفكاره من الموضوعات البيزنطية، على الرغم من أن لوحاته الملونة لا علاقة لها بالتقشف البيزنطي.

إلى جانب الرسم والطباعة الحجرية، امتهن رسم الكتب، وتصميم الأزياء والديكورات المسرحية وأعمال النحت.

وحظي فاسيانوس باحتفاء على نطاق واسع في اليونان؛ حيث تزيَّن العديد من أعماله الأماكن العامة، بما في ذلك لوحة جدارية في محطة مترو أنفاق أثينا.

وحصل على وسام الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وعرضت أعماله على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وكان معرضه الأخير عام 2004 في أثينا.

تشكّل كل محتويات منزل الفنان اليوناني الراحل أليكوس فاسيانوس قطعا فنية صممها بنفسه، وهو بمثابة متحف لا يزال يعيش فيه الفنان البالغ 86 عامًا المعروف في كل أنحاء العالم بأعماله التي تتمحور على أساطير اليونان وفولكلورها، في انتظار افتتاح متحف باسمه في خريف 2022.

النوافذ مزينة بشمس من الحديد المطاوع، والأرضيات بفسيفساء، والدرج بأوراق الخيزران المنحوتة. حتى الجدران ذات المنحنيات الناعمة تخلو من الزوايا.

في الطبقة العلوية، تقبع أوراقه الذهبية وأدوات الرسم في أحد أدراج محترفه. لكن منزله في باباغو لا يزال يزخر باللوحات والطباعة الحجرية والسيراميك والمنسوجات المعلقة أو المتكئة على الجدران، وسيكون بعضها ضمن متحف فاسيانوس المستقبلي.

ومن بين لوحاته ورسومه المنتشرة في كل أنحاء منزله، وهي عينة من إنتاجه الغزير، واحدة تمثِّل الدرَّاج الذي قابله عندما كان طفلًا في طريقه إلى الشاطئ، وأخرى يظهر فيها الشعر الواقف بفعل الرياح كما ورد في الأساطير التي قرأها، وفي لوحات أخرى أسماك جزيرته المفضلة كيا، والأمواج المستديرة كما في الأوديسة، والطائر ذو الأجنحة الممدودة وغيرها.