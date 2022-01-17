الجرائم الإلكترونية.. كتاب جديد لـ”محمد هادي” في معرض القاهرة للكتاب بدورته 53

صدر حديثًا كتاب "الجرائم الإلكترونية"، للكاتب محمد هادي، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُعقد في الـ26 من الشهر الحالي، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية.

كتاب "الجرائم الإلكترونية" يناقش الجرائم الإلكترونية والضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة.

وقال الكاتب محمد هادي: إن الرواية توضح الأمور التي تؤدي إلى خسارة الدخل والإضرار بالسمعة وتكبد خسائر مالية، وأيضًا تشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغَ مالية لقراصنة الإنترنت.

وأوضح الكاتب أن ظاهرة جرائم الكمبيوتر أو الإنترنت، أو جرائم التقنية العالية أو الجريمة المعلوماتية، أصبحت ظاهرة إجرامية حديثة نسبيًا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الحالي ‏عن حجم المخاطر وهول الخسائر والأضرار الناجمة عنها، على اعتبار أنها تستهدف الاعتداء على ‏المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج على كافة أنواعها).‏ ‎

أشار إلى أن الكتاب يتضمن الحاسوب الإلكتروني وأجهزة الهاتف النقال التي ‏تعتبر الأداة أو الوسيلة الرئيسية للابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية يشمل الكتاب المصنفات ‏الرقمية وأنواعها، كما تطرق للإبتزاز إلكتروني وأسبابه وأنواعه وتناول المواجهة التشريعية ‏للجريمة المعلوماتية.‏ ‎

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أعلنت عن زيادة أيام فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تنطلق اعتبارًا من 26 يناير الجارى، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، وذلك بدلًا من 6 من الشهر نفسه بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: إن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعود إلى موعدها الأصلي نهاية شهر يناير من كل عام بعد أن أُقيمت الدورة الماضية بشكل استثنائى خلال شهر يونيو 2021 بسبب جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذه الدورة سوف تشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يومًا متتالية لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض وكإجراء يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "هُوية مصر"، وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف، واختارت الكاتبين الراحلين يحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصية لها هذا العام.