تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق

يتلقى الفنان رشوان توفيق كورس علاج فيروس كورونا المكثف داخل العزل المنزلي بناء على تعليمات الطبيب المعالج له، والذي أكد أن حالته الصحية مستقرة.

وكانت الإعلامية هبة توفيق أعلنت إصابة والدها الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا، وطلبت من الجمهور الدعاء له، وأكدت أنه كان يشارك قبل أيام في ندوة مع الفنانة مديحة حمدي التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

وفي سياق منفصل، قال المستشار مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، إن الأخير رفض إقامة دعوى جنائية بالتبديد ضد ابنته "آية" يتهمها بالإخلال بالإقرارات الموقعة بينهما بعدم المساس بفوائد الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار الخاصة بأحد البنوك، وصرف الفوائد الشهرية بدون وجه حق، واكتفى بإثبات ذلك في جلسات المحكمة.

وأضاف المستشار القانوني للفنان الكبير رشوان توفيق أنه طلب منه إقامة الدعوى وإثبات ذلك في محضر جلسة دعوى التوكيلات ولكنه طلب منه عدم الإشارة إلى ذلك في الجلسة معللًا: "مش هسجن بنتي".

وأوضح أن قراره الأخير يعود إلى طيبة قلبه وحرصه على إنهاء الخلاف مع ابنته وخوفًا عليها من أي مسؤولية جنائية سواء تبديد أو الاستيلاء على فوائد شهادات الاستثمار مخالفةً للإقرار الموقع منها وتعهدها بعدم مساسها.

واستند دفاع الفنان رشوان توفيق في الدعوى إلى الفقرة الثانية للمادة ٧٠٢ في القانون المدني، والتي تقر أن التوكيل لا يبطل في حال أنه مغلق على التصرف ذاته.

وأوضح ذلك: "الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة مثل عقد البيع" بطلان عقد القسمة.

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.