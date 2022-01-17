نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" وظهر كمال برفقة الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد رزق أثناء إحتفالهم بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز. وكتب عمر كمال معلقا من خلال الصورة:صباح الجمال مع حبايب قلبى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور..أحدث ظهور لعمر كمال برفقة أحمد العوضي وأحمد رزق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.