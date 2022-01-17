900 ألف جنيه إيرادات فيلم الجريمة في يوم

حقق فيلم الجريمة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ما يقرب من 900 ألف جنيه إيرادات أمس الأحد، واتصل إجمالي الإيرادات التي حصل عليها منذ عرضه ما يقرب من 16 مليون.

وقال الفنان أحمد عز عن “الجريمة” إنه فيلم مختلف تمامًا عن كافة الأعمال الفنية التي شاركت فيها قبل ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": إن العرض الخاص لأي فيلم مؤشر لنجاح العمل الفني، موضحًا أن العمل مع شريف عرفة مختلف تماما، وشرف لأى شخص أن يعمل معه.

واحتفل أبطال وصناع فيلم الجريمة بالعرض الخاص للفيلم ويحرض العرض أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، ومحمد أبو داوود، وشريف عرفة، وآخرون.

وينافس فيلم الجريمة للنجم أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني ضمن عدد كبير من الأفلام التي تخوض سباق موسم رأس السنة السينمائي ومنها برة المنهج وريتسا وأبو صدام ومربع برمودة ومن أجل زيكو ومهمة مش مهمة.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

ويعيش أحمد عز حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث بدأ العام بعرض مسلسله الجديد “هجمة مرتدة” الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الجاسوسية، حيث تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركه البطولة هند صبري، هشام سليم، نضال الشافعي، أحمد حلاوة، ندى موسى، صلاح عبد الله، خالد أنور، ماجدة زكي وعدد كبير من الفنانين.

بعدها قدم أحمد عز فيلم “العارف” الذي يدور في إطار عالم الجريمة الإلكترونية وسرقة أحد البنوك من خلال القرصنة عبر الانترنت، حيث بدء عرض الفيلم في يوليو الماضي، وشاركه بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، محمد ممدوح، ركين سعد، أحمد خالد صالح، مصطفى خاطر، حازم إيهاب.

كما ينتظر أحمد عز الانتهاء من فيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي يشارك بطولته مع كريم عبد العزيز لطرحه في السينمات.