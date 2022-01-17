سيلين ديون تلغي جولتها الفنية في أمريكا الشمالية بسبب مرضها

ألغت الفائزة بجائزة جرامي خمس مرات، سيليين ديون 53 عامًا، الجزء المتبقي من جولة أمريكا الشمالية، والتي كانت مقررة في 9 مارس إلى 22 أبريل، مشيرة إلى أنها تعالج حاليا من "تشنجات عضلية حادة ومستمرة" جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت.

وكتبت "لقد كنت أتمنى حقًا أن أكون على ما يرام الآن، لكنني يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأن أتبع النظام الذي يصفه أطبائي"، ولذا يتعين علي اليوم اتخاذ قرارات ستؤثر على خطط العروض بعد شهرين".

وتابعت "سأكون سعيدًا جدًا بالعودة إلى صحتي الكاملة، وكذلك تجاوزنا جميعًا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى. في غضون ذلك، تأثرت كثيرًا بكل الكلمات من التشجيع الذي يرسله لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعني العالم بالنسبة لي".

قدمت سابقًا 52 عرضًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من خلال جولتها، والتي توقفت بسبب ظهور جائحة COVID-19 في مارس 2020. وستستأنف الجولة في مايو.

أجلت ديون في السابق عرضها الجديد في لاس فيجاس، والذي كان من المقرر افتتاحه في الأصل في The Theatre at Resorts World في نوفمبر. بسبب تأكيدها إصابتها بتشنجات عضلية تمنعها من الأداء، ولا تزال تحت العلاج من قبل فريقها الطبي.

أعربت المغنية الكندية عن سعادتها للذهاب في أول جولة موسيقية لها منذ أكثر من عقد خلال حدث Facebook Live للإعلان عن العروض في أبريل 2019.

وقتها من أجل التغيير؛ قالت ديون: "حان وقت الانطلاق على الطريق". جاء إلينا الكثير من الناس، لكننا نعتقد الآن حقًا أن الوقت قد حان لكي نذهب ونراهم. لذلك أنا متحمس للغاية للقيام بجولة حول العالم ".