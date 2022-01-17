كاني ويست يفسد حفل عيد ميلاد إبنته لمضايقة كيم كارداشيان

أفسد مغني الراب الأمريكي كاني ويست حفل عيد ميلاد ابنته "شيكاغو" الرابع، بفيديو لايف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن كيم كارداشيان تمنعه من حضور الحدث وتبعده عن أبنائه وترفض إخباره بمكان الحفل.

نفى مصدر مقرب من عائلة كارادشيان هذه الأقاويل، مؤكدا على أن كاني ويست تغيب عن احتفالات عائلية وأعياد ميلاد سابقة لأبنائه ولم يرسل إليهم الهدايا حتى، لكنه اليوم قرر إقامة حفل عيد ميلاد آخر لابنته بعيدا عن كيم كادراشيان.

أكد المصدر على أن إدعاء كاني ويست بعدم دعوته إلى الحفل ورفض زوجته السابقة إخباره بمكان عار تماما من الصحة، في الوقت الذي قال فيه مغني الراب أنه تواصل مع المربيات وأفراد من العائلة ورفضوا إخباره بالمعلومة.

في وقت آخر ظهر كاني ويست في حفل ابنته ولعب معها وشاركها هذه اللحظات، ثم شكر ترافيس سكوت وكايلي جينر على مساعدته لدخول الحفل، لكن المصادر المقربة أكدت على أنه كان يقيم حفلا آخرا واصطحب أبنائه إليه فيما بعد.