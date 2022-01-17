ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم أحمد رزق ومحمد محمود عبد العزيز ونسرين إمام والمنتج تامر مرسي، وكريم السبكي بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء المقربين. وفاجأ أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز بإهدائه أغنية خاصة لها حضرها مع المطرب عمر كمال. View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) اقرأ أيضا والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي غادة رجب تدافع عن الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي: تعافيت على يده ويواجه حملة تشهير غير مبررة فيفي عبده تطالب البنات والنساء بتجميد البويضات أصيب بالسرطان 3 مرات وفقد الرئة اليمنى..صبري عبد المنعم يروي معاناته مع المرض (فيديو) شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغنية خاصة وحضور أصدقائها المقربين.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.