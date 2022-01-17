ابنة المذيعة المصرية « وفاء الكيلاني » في أول ظهور لها تذهل العرب بجمالها الفرعوني الذي لا مثيل له !! ( اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لابنة المذيعة المصرية وفاء_الكيلاني، جودي من زوجها الأول طوني مخائيل، وظهرت وفاء في الصورة وهي تعانق ابنتها التي بدت تشبهها إلى حد كبير.

لم تنشر وفاء الكيلاني هذه الصورة أبدًا على حسابتها في مواقع التواصل، إذ تحرص دائما على خصوصية حياتها، وخصوصاً ابنتها. لكن الطفلة بدت وكأنها نسخة مصغرة عن والدتها المذيعة الشهيرة. وفاء كانت أعلنت عن حزنها على لبنان وما يحدث فيه من أوضاع صعبة ووصفته ببلدها الثاني، وقالت: (مايحدث في بلدنا الثاني، بلد اولادي لبنان.. محبط ومحزن.. وموجع يوماً بعد يوم يزداد سوء.. الخوف من الجوع وعواقبه.. أصبح شبحآ يلازم الجميع ويقلقنا عميقآ على الحاضر والمستقبل) وتابعت: (الوضع يحتاج لتدخل من العقلاء.. لإنقاذ هذا البلد الجميل قبل ان يتأخر الوقت)

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وفاء حزينة على بلد كلن يومًا مقصدًا لكل الدول العربية، حزينة على بلد الجمال والأناقة والرفاهية قبل أن تقضي عليه الطبقة السياسية الحاكمة التي جعلته فقيرًا ومديونًا.