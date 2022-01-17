وزيرة الثقافة تُعلن تفاصيل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

عبد الدايم: عودة معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى موعده الأصلي.. وإطلاق مشروع الكتاب الرقمي وشخصية المعرض بتقنية الهولوجرام.. وبرنامج مهني يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وإتاحة بيع الكتب Online على المنصة الرقمية.. وتوفير خدمات التوصيل.. واستحداث جائزة لأفضل ناشر عربي مع زيادة قيمة الجوائز

وزيرة الثقافة : ١٠٦٣ ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًّا وتوكيلًا من ٥١ دولة.. واليونان ضيف الشرف.. ويحيى حقّي وعبد التواب يوسف شخصيتا المعرض

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أعلنت خلاله تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، الدكتور احمد بهي نائب رئيس الهيىة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلو البنك الاهلى و الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

قدمت عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير من كل عام، وأضافت أن الدورة 53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية، وأعلنت أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما أعلنت استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها المجال الثقافي والفكري.

وتابعت، أن الفعاليات تشمل برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، هذا إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.

وأوضحت عبد الدايم أن هذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها ١٠٦٣ ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلًا من ٥١ دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب، ووجهت التحية للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وفريق العمل، وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي اعتبرته عيدًا للقراءة والكتاب.

من جانبه عبر سفير اليونان عن سعادته بأن تكون بلاده ضيف شرف الدورة 53من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن المعرض شيء عظيم مشيرا إلى أنه حضر المعرض في السبعينات عندما كان في أرض الجزيرة بالزمالك واوضح ان البرنامج الذي أعدته اليونان سوف يسعد الجمهور المصري وزوار المعرض كافة.

كما وجه الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الشكر لوزيرة الثقافة، على تقديمها كافة أنواع الدعم لإقامة هذه الدورة واستئناف إقامة المعرض لموعده الأصلي وفقا لأجندته الدولية، لاسيما في وقت قريب من إصرارها ودعمها إقامة الدورة الاستثنائية السابقة ال ٥٢ للمعرض التي كانت بمثابة قاطرة متميزة لمعارض الكتاب في العالم والتي فتحت المجال لكي تصنع حراكا ملحوظا لسوق النشر في العالم كقوة دافعة ومحفزة له، ووعد الحاج بأن تكون الدورة ٥٣ من المعرض استكمالا لمسيرة هذا النجاح في الشكل والمضمون حيث التركيز على كافة مفردات الهوية المصرية ومستقبلها المنشود، مؤكدا تضافر كافة جهود الجهات المعنية داخل الوزارة وبالتنسيق مع وزارات أخري في العمل صوب أن يظل معرض الكتاب واجهة مصر المشرقة والمشرفة لها دائماً.

والقى محمد رشاد كلمة الناشرين التي وجه في بدايتها الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الكامل لعودة المعرض في موعده الأصلي واستعرض تأثير جائحة كورونا على صناعة النشر مؤكدا على أن إصرار الدولة المصرية علي تنظيم الدورة الاستثنائية ساعد كثيرا على خروج الصناعة من أزمتها وشجع العديد من المعارض في البلدان العربية على الانعقاد وأضاف أن الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة والهيئة تجاه الناشرين ساعد على زيادة الاقبال على مشاركة الناشرين العرب.

واستعرضت المهندسة هبة الخولي ممثلة الشركة المنفذة للمنصة ، التطوير الذي حدث بالمنصة الرقمية للمعرض التي انطلقت الدورة الماضية والتي كانت ملهمة لمعارض أخرى في العالم، واضافت تم تطوير مجال النشر الالكتروني هذا العام والانطلاقة بموسوعة مصر القديمة واتاحة التحميل المجاني، واتاحة قصص الكاتب عبد التواب يوسف بتقنية VR، وخدمات الدفع الالكتروني والبيع عبر المنصة وغيرها من الخدمات المتطورة.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى ١٠٦٣ دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

• الدول المشاركة

تحل دولة اليونان ضيفَ شرف على الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشارك فيها 50 دولة، تمثل قارات العالم، وهي:

أفريقيا (13) آسيا (18) أوروبا (15) الأمريكتان (3)

- السودان

- جنوب السودان

- ليبيا

- المغرب

- تونس

- موريتانيا

- الجزائر

- غانا

- كينيا

- نيجيريا

- موزامبيق

- الصومال

- جنوب أفريقيا - العراق

- ماليزيا

- الكويت

- الإمارات

- الأردن

- السعودية

- لبنان

- اليمن

- فلسطين

- البحرين

- سوريا

- اليابان

- سلطنة عمان

- قطر

- الهند

- بنجلاديش

- روسيا

- الصين - صربيا

- الدنمارك

- فرنسا

- ألمانيا

- بريطانيا

- إسبانيا

- إيطاليا

- بلجيكا

- السويد

- أذربيجان

- كازاخستان

- النرويج

- أوكرانيا

- بلغاريا

- سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية

- الأرجنتين

- الإكوادور

• تطوير المنصة الرقمية للمعرض في دورته الـ 53

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول والرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والتي تم إطلاقها في الدورة الماضية؛ حيث سيتم إتاحة البيع Online للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، إلى جانب الخدمات المقدمة من قبل، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجري على أرض الواقع وتُصور وتُبثOnline ، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

• وزيرة الثقافة تطلق برنامجًا مهنيًا جديدًا

استكمالًا لمسيرة معرض القاهرة الدولي للكتاب من العطاء في الحياة الثقافية العربية، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب على هامش الدورة 53 من المعرض، برنامجًا مهنيًا تهدف من خلاله إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وتتطور بها صناعة النشر وآلياتها، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج والورش والجلسات، يستضيفها المعرض ضمن البرنامج المهني المنعقد طوال فترة المعرض.

ويأتي البرنامج المهني للمعرض هذا العام متضمنا 7 محاور رئيسة، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، يشارك فيها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، والمؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، الذي يُنظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبو ظبي للغة العربية ودولة اليونان، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، والبرنامج التدريبي للناشرين الذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف إلى تقديم معرفة احترافية للناشر المصري، والندوات والورش المهنية، وهي أربع ندوات تغطي جوانب فنية وتسويقية وتثقيفية للعاملين في صناعة النشر، ومحور النشر الرقمي ومستقبل النشر الذي يأتي على جلستين متخصصتين، وأخيرًا مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر عبر مبادرة صنايعية الكتاب، التي خُصص لها مقرٌ ثابتٌ بالمعرض لاستقبال الصُّناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقًا للناشرين.

• غرفة عمليات دائمة طوال أيام المعرض

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتساب، وتخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في هذا الشأن، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الخمس ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

• استمرار مبادرة "ثقافتك كتابك" للعام الثاني

استثمارًا لنجاح مبادرة ثقافتك كتابك، التي تم إطلاقها الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجهت وزيرة الثقافة باستمرار المبادرة في الدورة 53 منه، والتي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيهًا، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعًا للقراءة والمعرفة التي هي أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه.

• برنامج النشاط الثقافي

يُقدّم النشاط الثقافي والفني المصاحب لدورة المعرض هذا العام؛ مجموعةً من الأنشطة المتميزة التي تأتي تطويرًا لما تم في السنوات السابقة، ولعل أهم ما يميز هذه الدورة هو العمل على أن يكون هذا النشاط بفعالياته المختلفة مرآةً كاشفةً لشعار المعرض الرئيس، وإجابةً مكتملةً وافيةً لَهُ، وهو: هـُـوِيَّة مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، بحيث يأتي النشاط جامعًا لجوانب الهوية المصرية كافَّة، ليس فقط في حضور هذه الهُوِيَّة وترسيخها فكرِيًّا وفنيًّا وأدبيًّا، وإنما على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، بل والرياضية والشعبية أيضًا.

ويتضمن البرنامج الذي سوف تُبث جميع فعالياته على المنصة عقب انتهاء الدروة الحالية في ثمانية مسارات رئيسة، هي:

- أنشطة وعروض الطفل (مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة، وعروض مسرحية).

- الثقافة التشكيلية (عدد من الندوات والمحاضرات الخاصة بالثقافة التشكيلية وورش الفنون الجميلة).

- القضايا الثقافية الراهنة (منها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية، واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم للحديث عن تجربتهم الإبداعية).

- الأقلام الإبداعية (يستضيف هذا المسار كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة مؤخرًا).

- الشعر والشعراء (يستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة).

- اللقاءات الفكرية (تقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي، بل والعالم).

- السينما (يعرض هذا المسار أفلامًا سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي، وإقامة ندوات للمبدعين الذين صنعوها تتحدث عن الأفلام).

- الندوات المسرحية (ندوات متخصصة في المسرح وعلاقته بالهوية يلقيها كبار الكتاب وصُناع المسرح).

وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للسينما، أكاديمية الفنون... وغيرها).

• جوائز المعرض

قررت وزيرة الثقافة زيادة قيمة الجوائز المقدمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 53 من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وتشمل:

• 14 جائزة لأفضل كتاب في مجالات الفنون والآداب.

• جائزة أفضل ناشر مصري.

• جائزة أفضل ناشر عربي، وتُمنح لأول مرة.

• إجراءات دخول المعرض

• سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات

• خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

• خدمات يقدمها المعرض للزوار

• خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري.

• مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

• سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات.

• استراحات للجمهور.

• أماكن للخدمات.

• مركزان لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة.

• تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الزوار تحت إشراف وزارة الصحة.

• طريقة الوصول إلى المعرض وتسهيل الانتقال

فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار، وهي كالآتي:

• الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (3) النزهة الجديدة (???? سيارات

النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

• الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

• الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

• الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (7) المظلات (???? سيارات

المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

• كما تم مد مسار خط العباسية- معرض الكتاب ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.

• تم إسناد خط "المظلات- سراي القبة- معرض الكتاب"، الذي كان يقوم على تشغيله شركة "مواصلات مصر" إلى هيئة النقل العام.

وبالإضافة إلى الخطوط السابقة؛ فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي: أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية/ شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

وكما اعتدنا في الدورات السابقة، وبالتعاون مع جهاز النقل العام بالقوات المسلحة، توجد خطوط لنقل المواطنين مجانًا من وإلى محطة مترو "أرض المعارض" بمدينة نصر.

ويوضح الجدول التالي فروع التشغيل التي تخرج منها هذه الخطوط، وعدد السيارات العاملة في كل خط:

رقم

الخط اسم الخط فرع التشغيل عدد السيارات طول الخط

كم/شوط زمن الدورة فترة التقاطر

1. عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

نصر

10

22

150

15

2. دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

فتح

10

15

90

9

3. النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

جسر السويس

8

16

120

15

4. الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

الأميرية

7

20

140

20

5. ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب. المنيب(5)

بدر (5)

10

29

180

18

6. صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

البساتين

5

20

140

28

7. المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب. الترعة(4)

المظلات(4)

8

23

160

20

بالإضافة إلى الخطوط السابقة.. هناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي:

رقم الخط اسم الخط عدد السيارات

1018 أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث 16

1062 عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية 15

1111 شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث 12

1127 بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث 17