وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات الجناح المخصص للطفل بالدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي...

عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قاعة 5 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل للوقوف علي التجهيزات الملحقة بها . أثنت عبد الدايم علي مستوى التجهيزات والجهد المبذول من فريق العمل ، واكدت الاهتمام الخاص بكل ما يقدم للطفل بهذه للدورة، والتي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا، وأضافت أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والاجيال الجديدة وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الانسان

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