خالد الغندور يكشف تفاصيل سرقة هاتفه أعلى الطريق الدائري (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق إلى حادث سرقة أعلى الطريق الدائري، مساء الأحد.

صديق مقرب من مقدم برنامج” زملكاوي” عبر قناة الزمالك أفاد بأنه في أثناء سير “الغندور” بسيارته أعلى الطريق الدائري قادما من المعادي، غافله شخص يستقل دراجة نارية واستولى على هاتف محمول ماركة “آيفون” داخل العلبة الخاصة به مستغلا توقف حالة المرور.

حاول خالد الغندور اللحاق بالمتهم لكنه لاذ بالفرار، فتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء بوصف تقريبي لمرتكب الواقعة لاسيما أنه اشترى الهاتف حديثًا.

وقال خالد الغندور، في فيديو نشره عبر حساب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الطريق كان يسير ببطئ شديد في تمام الثامنة مساء أمس الأحد، وخلال انشغالي بمتابعة رسالة على فيس بوك، فوجئت بشخص يفتح باب السيارة ويخطف الهاتف».

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أنه «بعد أن خطف الهاتف عبر الطريق، كان في انتظاره شخص آخر على موتسكيل، وفر هاربا، أنا مندهش من الجرأة، خاصة أن وقائع السرقة كانت تتم في الليل وليس في وقت مبكر».

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