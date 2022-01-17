وفاة المخرج جان كلود لور عن عمر ناهز الـ 78 عاما

تُوفي المخرج جان كلود لور، جراء مضاعفات نوبة قلبية،عن عمر ناهز الـ 78 عاما. و " كلود لور" هو مخرج أفلام ومسلسلات تليفزيونية كثيرة بمقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية. وأكد رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوجو في رسالة تعزية عبر تويتر أن جان كلود لور كان "رائدا في السينما والتليفزيون في كيبيك". يشار إلى أن جان كلود لور أخرج وكتب سيناريوهات أكثر من عشرة أفلام، بينها (Delivrez-nous du mal (1969), Parlez-nous d'amour (1972) إضافة إلى الفيلم الشبابي La grenouille et la baleine سنة 1987.

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