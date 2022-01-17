حورية فرغلي تشارك في رمضان المقبل بمسلسل إذاعي كوميدي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي أنها تحضر لمسلسل إذاعي كوميدي جديد سيعرض خلال شهر رمضان المقبل ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد بعنوان "أدم بيحب حورية". أكدت أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في مسلسل "أيام" والذي يعرض حاليا على قناة إم بي سي مصر. لفتت إلى أنها تتابع تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" والذي بدأت تصويره منذ 5 سنوات ولكنه توقف لظروف عديدة حيث تصور مشاهدها بالفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

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