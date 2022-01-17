تعهدوا بتغيير أسمائهم.. الموسيقيين تمنح “موزة وعنبة وطيخا” تصاريح سنوية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الموسيقار حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أسباب حصول كل من الثلاثي أحمد موزة وحمو طيخا وعنبة، على تصريح سنوي من نقابة المهن الموسيقية.

وقال “أبو اليزيد”، في تصريحات صحفية، إن نقابة المهن الموسيقية منحت الثلاثي التصريح، بعد أن اجتازوا الاختبارات، وأكملوا أوراقهم في النقابة.

فيما شدد “أبو اليزيد”، على أن هناك فرقًا بين عضو عامل وعضو منتسب بالنقابة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المؤدين ليس لهم الحق في الحصول على عضو عامل، لأنهم لم يكونوا خريجو معهد الموسيقي، أو بعض الكليات التي تمنح لهم الحق في ذلك.

وأكد أنهم وعدوا أعضاء النقابة بتغيير الأسماء التي اشتهروا بها من أجل احترام كيان النقابة التي يمثلونها.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء؛ بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

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