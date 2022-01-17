مستشار الرئيس لشئون الصحة:الموجة الرابعة لكورونا اتصلت بالخامسة.. وهذه أعراض أوميكرون

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاح كورونا يحد من المضاعفات العنيفة للفيروس وتقليل نسب الداخل للمستشفيات والوفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “متحور أوميكرون أصبح هو السائد في العالم وموجود حاليًّا في مصر أعراضه العامة قليلة ويتسبب في حرقان في الحلق والرشح وتكسير الجسم والسعال وارتفاع الحرارة وانسداد في الأنف وليس من بينها العين الوردية، وهي تتشابه كثيرا مع اعراض الإنفلونزا الموسمية”.

وتابع: “نحن في موسم ووباء الكورونا وجب وضع الاشتباه رقم 1 حتى لو كانت الأنفلونزا موسمية، ونسبة الإصابة بالتهابات في الشعب الهوائية قليلة”.

ولفت: كل الأدوية المسجلة لعلاج كورونا تحت التجارب والطوارئ ويتم تقييمها بشكل دوري منتظم، لذلك هناك تحديث لبروتوكول علاج كورونا بشكل مستمر.

وأكمل: “لا يوجد أي دواء في العالم ليست له أي اَثار جانبية لذلك لا يجب الحصول على علاج إلا من خلال وصفة طبية لتجنب أي مشكلات خطيرة بعيدا عن الطبيب”.

وأكد: “يلاحظ هناك زيادة واضحة في إصابات كورونا وهي عائلية، وهي زيادة في الوضع الوبائي وغالبيتهم من متحور أوميكرون”.

وتابع: “لم نخرج من الموجة الرابعة لكورونا ولكنها اتصلت واشتبكت بالموجة الخامسة”.

وزارة الصحة أكدت فى تحذيراتها أن تزايد الإصابات من جديد جاء في ظل وجود متحور أوميكرون الذي يتسبب في انتشار سريع للإصابات، خاصة مع تراخي العديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية والحماية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون هي نفسها الأعراض الأكثر شيوعا وانتشارا لفيروس كورونا، والتي تشمل الرشح والصداع والشعور بالتعب والإجهاد والعطس واحتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع.

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