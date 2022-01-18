الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات القادمة: لا تخرجوا من منازلكم

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ووجهت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية تحذيراً قالت فيه “يرجى عدم الخروج من المنزل إلا الضرورة ابتداءً من الآن وحتى صباح الغد”.

وتسجل القاهرة الآن 4° (اجواء شديدة البرودة )، فيما تسجل تسجل سانت كاترين -6° (أجواء قارسة البرودة).

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالآتى:

1 – الرجاء إغلاق النوافذ جيداً.

2 – الرجاء شرب السوائل الدافئة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة.

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