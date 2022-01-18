جيهان خليل تجسد شخصية مذيعة فى مسلسل ”سوشيال”

تجسد الفنانة جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل "سوشيال" شخصية مذيعة وزوجة بطل العمل الفنان أحمد زاهر، وتأتي أضرار السوشيال ميديا عليها التي تؤثر علي حياتها الشخصية، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقات، من تأليف محمد جلال، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخرًا، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، تامرفرج، عابد عنانى،وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

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