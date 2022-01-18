تعرف على حقيقة وفاة حفيد عمر الشريف في حادث سيارة

انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة حفيد الفنان الراحل عمر الشريف.
وكذَّب جونيور حفيد عمر الشريف هذا الاخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات .
وكتب عمر الشريف :" كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة ، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة ".
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