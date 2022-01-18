نستعرض لقاء يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة

حل الفنان يحيى الفخراني ضيف على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة أسعاد يونس ، حيث كشف العديد من التفاصيل فى حياته الشخصية والمهنية .

وكشف الفنان يحيى الفخراني خلال الجزء الاول من الحوار الذى اذيع أمس ، انه اثناء تصوير فيلم آه يا ليل يا زمن ، تعرض الى موقف لا ينساه ، حيث قررت شركة الإنتاج حجز تذاكر درجة أولى فى رحلة طيران للفنان رشدى أباظة والفنانة وردة ، بينما حجزوا له درجة أقل ، وهو ما اعترض عليه ورفض السفر ، إلا أن المنتج اضطر إلى تعديل التذكرة ، وهو الموقف الذى جعل رشدى أباظة يثنى على تصرفه فيه ، ومن بعدها أصبحا أصدقاء لهذا السبب .

وأكد الفنان يحيى الفخراني ، أنه كان يصاب بضيق فى التنفس خلال تصويره فيلم حب فى الزنزانة ، بسبب أن العمل كان يتم تصويره فى زنزانة حقيقة فى سجن القناطر ، وهو ما كان يجعله يشعر بالضيق الشديد .

وروى الفنان يحيى الفخراني، موقف جمعه بالفنانة هالة صدقة داخل كواليس فيلمها نص أرنب ، حيث أكد أن مخرج العمل محمد خان طلب منه أن يقبل الفنانة هالة صدقى فى المشهد بشكل حقيقى، وتم إعادة المشهد أكثر من مرة ليحصل على كادرات من كل الزوايا ، وكان يقول للفنانة هالة صدقى “ معلش ده أكل عيش يا مودموازيل” .

وأما عن فيلم المتشردان ، فكشف يحيى الفخراني أنه لا يحب هذا العمل لانه عمل تجارى ، وشاركه فى بطولة العمل كل من سعيد صالح وشريهان، وتابع قائلاً : وأنا مكنتش بختار أعمالي ومازلت حتى الآن لما برشح فكرة معينة لازم المؤلف يقتنع بيها الأول.

أكد الفنان يحيى الفخراني انه كان على علم ان مسلسل شرف فتح الباب لن ينجح جماهيريا ً بسبب الدراما التى تضمها الاحداث الا انه أصر على تقديمه .

وتابع يحيى الفخراني : مسلسل شرف فتح الباب كئيب وكنت عارف أنه مش هينجح بس قلت مينفعش معملهوش".

وأكد يحيى الفخراني أن فيلم " رحلة الشقاء والحب" إخراج محمد عبد العزيزكان تقديمه له بمثابة مجاملة الى محمود ياسين ، وتابع يحيى الفخرانى قائلاً : ودي كانت أول مرة أشتغل معاه، وكان إنتاج الفنان الراحل محمود ياسين، واشتغلته علشان محمود ياسين".