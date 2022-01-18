خالد عجاج يعود إلى الجمهور بأغنية جديدة

يعود الفنان خالد عجاج لجمهوره بأغنية جديدة خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويتعاون الفنان خالد عجاج مع الملحن معتز أمين في أغنيته الجديدة التي من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة. وطرح الفنان خالد عجاج مؤخرا أغنية "صاروخ" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمير محروس.

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