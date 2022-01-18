صحيفة ”التليجراف” ترشح مصر كوجهة ”مذهلة” لقضاء العطلة الشتوية هذا العام

رشحت صحيفة "التليجراف" البريطانية مصر كوجهة "مذهلة" لقضاء العطلة الشتوية هذا العام، داعية كل محبي السفر حول العالم لزيارة أرض الفراعنة والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة. وقالت الصحيفة في تقرير ، إن "مصر أثبتت شعبيتها كوجهة سياحية مفضلة" ، مشيرة إلى أن هذا العام هو الوقت المناسب لزيارة البلاد؛ نظرا لأنه يصادف مرور مائة سنة على اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون، أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم على مر العصور. وكذلك الذكرى السنوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير.

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