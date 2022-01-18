عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة عبر اليوتيوب

نشر الفنان عمر كمال، مقطع من أغنيته الجديدة (بحبك)، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وأعلن مطرب المهرجانات ، موعد طرح الأغنية معلقا من خلال الفيديو: النهاردة الأغنية كاملة الساعة 6 على اليوتيوب.

وأعرب الفنان عمر كمال، عن سعادته بردود الأفعال الأولي حول أغنية "بحبك" والذي قام بغنائها في عيد ميلاد النجمة ياسمين عبد العزيز وخاصة ان الفيديو تخطي المليون مشاهدة في ساعات.

وأكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه، وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبره اخ له، وخاصة أنه دائما معهم في جميع مناسباتهم.

واحتفل النجم أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن كلمات الأغنية "بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف ايه في احساسي.. يا اغلى الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده انا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وانا بوصف في احساسي".

يذكر أنها المرة الثانية التي يغني عمر كمال أمام النجمين العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد مشاركته بالظهور معهما والغناء في مسلسلهما "اللي ملوش كبير" الذي جمعهما في رمضان الماضي.