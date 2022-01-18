ماجد المصري: كنت أحلم أن أكون ضابطاً في الشرطة

كشف الممثل المصري ماجد المصري، أنه لو لم يكن ممثلاً لكان تمنى أن يصبح ضابطاً في الشرطة أو في الجيش المصري، خاصة أنه يحب أن يكون مفيداً لبلده.

وقال في لقاء مع "العربية.نت"، إنه يتمنى تمثيل دور شخصية تاريخية يوماً ما، مبيناً أنه يحلم بتجسيد شخصية "خالد بن الوليد".

كما تمنى أن يكون هناك عمل مشترك بين مصر والخليج، مشيراً إلى أنه يهوى المشاركة في هكذا دراما عربية مشتركة، وفي حال قُدّم له عمل درامي يناسبه لن يتردد في خوض هذه التجربة.

إلى ذلك، تحدث ماجد المصري عن أبرز المسلسلات المصرية التي لفتته في العام 2021 بمستواها الراقي، مشيرا إلى مسلسل "الاختيار"، فقد أعجبه أداء الممثلين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن لبنان وسوريا تابع الممثلين عابد فهد وباسم ياخور.

كما تابع مسلسل 2022 الذي وصفه بـ"الرائع". وقال إن الممثلة نادين نسيب نجيم من الممثلات "الواعدات" خصوصاً أنها استطاعت، برأيه، تحقيق نجومية بسرعة لافتة.

والممثل ماجد المصري شارك في مسلسل "بحر" وهو عمل درامي صعيدي، وقد أُعجب الصعايدة بهذا المسلسل وهم نادراً ما يُعجبون أو يقتنعون بأي عمل بسهولة، كما كان له الشرف في المشاركة في الدراما الصعيدية، وقد استمتع جداً بهذه التجربة، وفق تعبيره.

وعبر عن إعجابه بصفات موجودة عند أهل الصعيد كاللهجة التي تحمل في طياتها الدفء والرجولة وعزة النفس العالية جداً، وقال إنه يحترمهم كثيراً وكان يتمنى لو أنه ترعرع بينهم أو كان ينتمي إليهم، موضحاً أنهم عادة يرحبون بالأعمال التي يقدمها عنهم خصوصاً "أننا نقدمها بشكل راقٍ"، حسب ما قال.