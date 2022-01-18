منى زكى تبرز إطلالتها من حفل افتتاح فيلم ”أصحاب ولا أعز” على...

أبرزت النجمة منى زكى إطلالتها في حفل افتتاح فيلم "أصحاب ولا أعز" أحدث إنتاجات Netflix الذي تشارك في بطولته إلى جانب عدد من نجوم الوطن العربي، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق من القطيفة ليناسب أجواء الشتاء، ونشرت الصور على حسابها بموقع "انستجرام" ولاقت قبولا كبيرا من متابعيها.

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