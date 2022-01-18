بيومي فؤاد يكشف موعد عرض فيلمه الجديد ”مهمة مش مهمة”

نشر الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، بوستر فيلمه الجديد (مهمة مش مهمة)، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وكتب بيومي فؤاد معلقا من خلال البوستر: "فيلم مهمة مش مهمة3 فبراير بجميع دور العرض السينمائي بالوطن العربي#مهمة_مش_مهمة. كان الفنان بيومي فؤاد، قد كشف عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "الجار للجار" المقرر عرضه قريبا". ونشر بيومي فؤاد، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا : "البوستر الرسمي للمسلسل الكوميدي الجار للجار قريباً" مسلسل "الجار للجار" بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، ​جيسي عبدو​، ​وسام صباغ​، مرام علي، ابراهيم السمان، جمال العلي وغيرهم، من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف أسامة حسام الدين.

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